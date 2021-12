A Capodanno il mercato di Corato si divide fra venerdì e domenica

Grande novità a Corato, il mercato coincidente con la giornata festiva di sabato primo gennaio 2022 (Capodanno) sarà svoltonella giornata di venerdì 31 dicembre 2021 (quindi anticipato) mentresarà svolto nella giornata di domenica 2 gennaio 2022, come avverrà anche a Ruvo, a Barletta ed in altri comuni di Puglia per questo Settore, sempre su richiesta di CasAmbulanti ed UniPuglia.Esulta il Presidente Savino Montaruli, oggetto di beceri attacchi da parte di Sigle di scarsa o nulla rappresentanza che hanno continuato a contestare i provvedimenti dei Sindaci ma senza essere né propositivi né tantomeno portatrici di idee, di progettualità o perlomeno di piccoli spunti organizzativi.Le scelte di Montaruli e della Categoria, a questo punto, vengono tutte portate a buon fine con i Sindaci che si sono palesemente schierati sulle posizioni di CasAmbulanti bocciando sonoramente le proposte di chi avrebbe voluto far perdere giornate di mercato importantissime agli Ambulanti dei mercati.La richiesta di sdoppiare i due Settori è proprio a firma di Savino Montaruli ed il Sindaco di Corato Corrado De Benedittis, come hanno fatto il Commissario Straordinario della città di Barletta e gli altri Sindaci della Puglia, ha accolto favorevolmente tale proposta innovativa che si è potuta realizzare a Corato in quanto le due aree mercatali (alimentare e non alimentare) sono separate tra di loro ed ubicate in luoghi diversi.