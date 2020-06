Manto stradale a brandelli distrugge pneumatici: «È pericoloso»

Quella gomma squarciata dopo essere incappata in una buca nei pressi dell'ospedale cittadino non è l'unica vittima del manto stradale ormai ridotto a brandelli.Lo testimoniano gli innumerevoli pezzi di pneumatici e coppette di ruote sparsi lungo la strada, segno che qualche altro veicolo ci ha rimesso le gomme.Questa mattina è giunta alla nostra redazione una ulteriore, ennesima, segnalazione di danno ai danni di autoveicoli legato al manto stradale ormai impraticabile.Non è importante il danno economico subito, benché comunque la vittima del danno abbia avviato le pratiche risarcitorie nei confronti del Comune, ma soprattutto il pericolo che queste strade colabrodo possono rappresentare per gli utenti della strada e per la loro incolumità.«È pericoloso» lamenta la nostra lettrice. E noi condividiamo il suo appello a mettere in sicurezza le strade cittadine prima che qualcuno possa seriamente farsi male.