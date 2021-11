Micio incastrato nel motore di un'auto, intervengono i vigili del fuoco

Un grande gesto d'amore, quello della signora Elisabetta Mintrone che, durante una serata piovosa e fredda si è accorta del miagolio disperato di un povero gattino rimasto incastrato nel vano motore di un'auto dove si era rifugiato per rimanere un po' al caldo.La signora si è data da fare alla ricerca del proprietario dell'automobile. Per liberare il gattino dal vano motore però si è reso necessario però l'intervento dei Vigili del Fuoco che, con medesimo spirito altruistico sono riusciti a portare in salvo il piccolo animale.Il micio è stato portato dal veterinario Graziano Barbieri il quale ha rassicurato sulle sue buone condizioni di salute. Il gattino è stato poi dato in consegna all'associazione Amore a Quattro Zampe.Un piccolo grande gesto che vogliamo segnalare alla riflessione dei lettori in un momento oscuro del nostro tempo.