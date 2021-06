Miss Mamma Italiana, la fascia di miss simpatia a Luciana De Palma

Anche quest'anno la simpatia della coratina Luciana De Palma si è fatta notare al concorso nazionale "Miss Mamma Italiana", tenutosi nei giorni scorsi a Bellaria.La nostra concittadina, infatti, ha ottenuto la fascia di miss simpatia.Non è una novità per la bella mamma coratina, veterana del piccolo schermo con partecipazioni a lavori cinematografici e programmi televisivi.Luciana ha partecipato alla selezione di domenica 30 maggio, all'Hotel Milano Resort di Bellaria, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina.40 le mamme partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, che a bordo delle Ferrari e delle auto d'epoca di "Auto Moto Amici" e "Club Alfa Romeo Duetto"hanno fatto passerella lungo le vie della città romagnola, dopo di che, hanno sfilato in passerella con abiti eleganti e sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche).Queste le vincitrici delle tre categorie del concorso, premiate dal Sindaco della Città Filippo Giorgetti, che accedono direttamente alla Finale Nazionale anno 2021: fascia "Miss Mamma Italiana" (per le mamme dai 25 ai 45 anni) Elena Boncompagni 42 anni, casalinga, di Osimo, mamma di Nicolò di 16 anni; fascia "Miss Mamma Italiana Gold" (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), Barbara Pellizzari 52 anni, broker di assicurazione, di Dueville (Vicenza), mamma di Nicole e Lorenzo, di 19 e12 anni; fascia "Miss Mamma Italiana Evergreen (riservata alle mamme con più di 56 anni) Lorenza Bartolomei 56 anni, casalinga, di Forlì, mamma di Nicolò ed Alessio, di 29 e 25 anni.In foto Luciana De Palma accanto al conduttore della manifestazione.