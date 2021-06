Morso da un cane nel cimitero, si rivolge al sindaco: «Disponga una ordinanza per l'obbligo di guinzaglio e museruola»

Nella posta del sindaco, nella giornata di ieri, è arrivata la lettera dell'avvocato Luciano De Luca che, in nome e per conto di un suo assistito non chiamava in giudizio il Comune, bensì invitava il il primo cittadino a farsi carico di una ordinanza che intimassea tutti i possessori di cani, condotti all'interno del Cimitero Comunale, di essere preventivamente muniti di guinzaglio e museruola.Una richiesta che segue un episodio spiacevole verificatosi all'interno dello stesso cimitero comunale ad inizio mese.Un uomo, giunto nel campo santo per far visita ai propri cari defunti, è stato morso da un cane di proprietà di un altro avventore che, stando a quanto riferito nella missiva a firma dell'avvocato De Luca, era libero da guinzaglio e museruola.Il malcapitato signore è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Corato per le ferite inferte dal cane di grossa taglia. Sul posto sono anche arrivati i Carabinieri.Un episodio che fa riflettere sulla necessità di garantire una serena permanenza degli avventori del cimitero comunale che lì si recano per far visita ai cari estinti. Un episodio che raccomanda comunque l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza per gli animali anche all'interno di strutture ampie, quale il cimitero, in quanto comunque frequentate da persone.