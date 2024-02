I Bagni del Cimitero comunale sono stati finalmente sanificati

In seguito alla nostra segnalazione datata 21 febbraio ( qui l'articolo), i bagni del cimitero comunale di Corato sono stati (finalmente) sanificati.Chi di dovere ha immediatamente colto il nostro articolo, non come una mera e sterile polemica, ma come una segnalazione di un disservizio, sistemato a tempo di record.Un plauso a chi ha agito con tale celerità, senza sentirsi offeso dal nostro servizio per il bene della città.