Strage dei treni, domenica una Santa Messa in ricordo delle vittime

In ricorrenza della strage dei treni, avvenuta il 12 luglio 2016, nell'ottavo anniversario, non si può non commemorare quanti hanno perso la vita. Pertanto, nel rendersi vicini alle famiglie che sono state toccate da tanto dolore, si rende noto che domenica 14 luglio 2024, all'interno della consueta Celebrazione Eucaristica festiva delle ore 8:30, presso la Cappella cimiteriale "Regina di tutti i santi" di Corato sarà celebrata, la Santa Messa in suffragio delle vittime. Lo comunica il cappellano Luigi Tarantini.Si invita la cittadinanza tutta a prenderne parte.