Al via i lavori per il rifacimento del viale del Cimitero comunale

Inaugurato, questa mattina, il cantiere riguardante il rifacimento del viale del Cimitero comunale. Si tratta di un tratto di circa 500 metri lineari, cui si aggiunge il contestuale intervento su via Lago Ragazzi di circa 300 metri lineari. Molteplici sono le criticità che interessavano le viabilità su citate: avvallamenti, dislivelli, irregolarità determinate dalle radici degli alberi ecc...Si procederà per entrambe le strade con la fresatura del manto stradale esistente e il successivo ripristino dell'asfalto, avendo cura di garantire le idonee pendenze per l'allontanamento delle acque pluviali.Alla fine delle lavorazioni, la superficie della carreggiata dovrà risultare regolare e senza dislivelli in modo da migliorarne fruibilità e condizioni di sicurezza. Saranno oggetto di pulizia e ripristino del terreno vegetale sia le fasce alberate che delimitano le tre corsie del viale del cimitero e sia le banchine non carrabili sui margini di via Lago Ragazzi.I lavori riguarderanno anche la predisposizione dell'impianto elettrico della pubblica illuminazione. A conclusione dei lavori, per entrambe le viabilità sarà realizzata la segnaletica verticale e orizzontale nel rispetto del nuovo codice della strada."Tutta l'area cimiteriale esterna e interna è ormai oggetto di riqualificazione e nei giorni scorsi abbiamo ottenuto la stesura del nuovo asfalto su via Vecchia Barletta di competenza metropolitana, strada, questa, che passa davanti agli ingressi del Cimitero.Ogni via di accesso al Cimitero risulterà quindi omogenea e riqualificata ridando dignità a un settore della città trascurato da molto tempo.La riqualificazione del viale cimiteriale era un intervento molto atteso dalla cittadinanza ed è stato un nostro impegno dare questa importante risposta. Parimenti, l'intervento di riqualificazione di via Lago ragazzi era molto sollecitato dalle aziende che gravitano su quell'area e anche questo è stato un impegno che siamo lieti di aver mantenuto." Ha dichiarato il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis.