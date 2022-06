L'immagine, risalente alla serata di giovedì 23 giugno, è emblematica. Una presa elettrica del sistema di illuminazione pubblica aperta, con fili scoperti e a vista, in via Volturno a Corato.Un lettore di CoratoViva ha segnalato la situazione: «Sono settimane che quell'angolo si presenta in condizioni di oggettiva pericolosità». I rischi per l'incolumità delle persone - specie dei bambini - che dovessero entrare in contatto con quei fili potrebbero essere elevati. L'auspicio è che chi di dovere provveda alla manutenzione e al ripristino dei luoghi.