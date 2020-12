Ragazzini "terribili" compiono atti vandalici nel centro. I residenti: «Occorre fare qualcosa»

Un gruppo di ragazzini («Si muovono in branco», ci dice un testimone) sta creando non pochi problemi ai residenti delle vie limitrofe al Teatro Comunale per via di una serie di atti vandalici compiuti dal gruppo. Diverse le segnalazioni giunte nelle ultime ore alla nostra redazione che raccontano di episodi dannosi compiuti dai ragazzini«Agiscono per mero spirito di compiere vandalismo, per creare disordine» ci racconta un testimone.Il gruppo agirebbe prendendo a calci alcune porte di locali o abitazioni poste al pian terreno del centro cittadino. Agirebbero con particolare violenza e non curanti della presenza nei locali di eventuali persone. E, anche se ripresi da persone adulte, non desisterebbero dal compiere atti vandalici anzi inviterebbero ad una reazione fisica.Altri testimoni sostengono che il gruppo si divertirebbe a rigare le auto in sosta.«Agiscono all'imbrunire, sembrano essere incontenibili. Urlano e sputano contro le porte, quasi a voler sfogare la loro rabbia. Sembrerebbero tutti minorenni» ci racconta un testimone.Una situazione ancora non arrivata sulle scrivanie delle forze dell'ordine ma che presto, però, potrebbe essere ufficialmente denunciata.