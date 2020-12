Scomparsa di Pina Masciavé, il ricordo della sen. Piarulli

Con una nota anche la sen. Bruna Piarulli vuole ricordare l'autorevole e delicata figura di Pina Masciavé, di cui oggi si celebreranno le esequie in Chiesa Matrice.Ieri avrei desiderato una giornata giocosa, per allentare le tensioni dovute a questa situazione anomala, con le gravi ripercussioni sia dal punto di vista sanitario che economico, ma purtroppo la notizia del decesso di Pina Masciave' non puo' che rattristirmi, essendo la mia madrina di cresima, responsabile del movimento "Vivere in" e fondatrice dell'Universita' della terza età, una presenza costante nella mia età adolescenziale, era riuscita a creare un raccordo generazionale, diffondendo i valori della legalità. Nel frattempo, un pensiero va a mio padre Nicola, facente parte di quel gruppo di volontari che continuavano ad aiutare gli altri con opere concrete e con supporti dell'anima in Italia e all'estero, creando scuole e strutture anche nei paesi piu' svantaggiati dando un' opportunità di elevazione culturale a quei popoli che ne erano stati privati, nell'ottica della solidarietà a tutti livelli. Grazie Pina , oggi "io sono" grazie a quel clima in cui sono cresciuta."