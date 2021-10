Secop al Salone internazionale del libro di Torino: «Cinque giorni esplosivi»

"150mila volte grazie!" si leggeva ieri, 18 ottobre, sul sito ufficiale del Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha chiuso la sua XXXIII edizione con il numero incredibile di 150.000 visitatori, appunto.Un'edizione speciale, che ha sancito definitivamente la fine di un triste periodo (quasi due anni e mezzo), di lontananza dei lettori da uno dei più grandi eventi, in assoluto in Italia, dedicati ai libri e agli autori, come agli editori e alle presentazioni e al mondo della promozione della lettura tutto.Sono stati cinque giorni "stellari e esplosivi" come il tema di quest'anno recitava: Vita Supernova, hanno riportato gli organizzatori del Salone e tutto il mondo della comunicazione non può che gioirne. E a maggior ragione lo facciamo noi, qui, per il personale successo riportato dalla SECOP edizioni di Corato. Se anche i libri avessero un marchio DOC come i vini, infatti, più di quaranta sarebbero i titoli di origine "coratina", nel pluripremiato catalogo della SECOP edizioni.Oltre trenta gli autori, che spaziando tra poesia, narrativa, saggistica, arte fotografia, teatro, Letteratura per l'Infanzia, si sono imposti all'attenzione dello straordinario pubblico della Kermesse. In diciassette anni di vita editoriale, con un prestigioso catalogo che vanta, ormai, oltre trecento pubblicazioni, con autori nazionali ed internazionali, di cui un terzo pugliese, premi e riconoscimenti anche fuori terra, la SECOP edizioni è un orgoglio, made in Puglia, capace di portare in questi giorni a Torino all'attenzione internazionale un numero considerevole di autori "nostri", che fanno grande il mondo culturale del nostro territorio affiancandolo a quello più vasto nazionale e internazionale.