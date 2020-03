Un servizio di supporto digitale gratuito

Oggi più che mai la paura ci rende fraternamente fragili. Ci riscopriamo diversamente umani; umani lanciati nella solitudine collettiva e connettiva, dove, per il bene comune, siamo chiamati ad agire uniti ma separati contro quel nemico che fagocita ogni ambito del nostro vivere quotidiano: il COVID-19.Sarà il secolo della angoscia, dello sgomento coniugato però alla speranza di una sudata ripresa e di una normalità che ci renderà più vivi - nonostante la morte – più veri.In questo scenario, così surreale e che ci disorienta, l'Associazione Formarsi vuole provare ad essere soluzione, supporto adottando quello che fu il motto di Don Milani «I care», letteralmente «Mi importa, ho a cuore».Noi abbiamo a cuore tutti voi e per questo vogliamo gratuitamente offrire:- supporto digitale a distanza per tutte le scuole (dirigenti scolastici, docenti, studenti) e tutte le famiglie erogando informazione e formazione mediante web o cellulare;- supporto a tutti i cittadini che non avendo competenza digitale hanno necessità di fare la spesa online.Potete contattarci in qualsiasi momento ai seguenti numeri: 320/7018881 e 342/3429229.