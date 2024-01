La Puglia protagonista allo SMAU con Musa Formazione

PUBBLIREDAZIONALE

Vedere il nome della nostra regione primeggiare in varie competizioni a livello nazionale ci riempie sempre di orgoglio.Anche questa volta abbiamo vinto, sbaragliando la concorrenza nel settore E-learning. Ad essere premiata è stata Musa Formazione, realtà tutta pugliese operante nel settore della formazione online da più di 20 anni.Musa Formazione ha ricevuto un importantissimo premio allo Smau di Napoli dove si è celebrata l'innovazione delle imprese italiane.Tra le aziende protagoniste dello SMAU 2023 c'è Musa Formazione, una family company digitale di Andria che, con un progetto all'avanguardia, ha conquistato il Premio Innovazione Smau. Fondata più di vent'anni fa, questa realtà ha intrapreso un percorso costante verso l'eccellenza. Il suo impegno incessante nel fornire corsi online di alta qualità ha finalmente ottenuto il riconoscimento nazionale, consolidando la reputazione decome polo di eccellenza nell'ambito dell'E-learning.Con la startup campana Cyberneid, Musa Formazione ha implementato nell'ambito della piattaforma e-learning un'innovativa soluzione di verifica dell'identità e un sistema avanzato di firma digitale tramite riconoscimento facciale. Questo passo verso la digitalizzazione è un impegno per la sicurezza informatica, la privacy e la salvaguardia dell'ambiente attraverso la dematerializzazione dei contratti cartacei.Dopo un tour internazionale che ha toccato grandi città come Parigi, Londra, San Francisco e Milano, l'evento è approdato a Napoli, dove tutto ha avuto inizio. Lo Smau, con oltre 50 anni di esperienza, premia aziende e professionisti nell'innovazione, promuovendo realtà che si contraddistinguono nei settori tecnologici tra le quali startup, incubatori, acceleratori, partner tecnologici, pubbliche amministrazioni, seguendo le dinamiche dell'innovazione aperta.Negli ultimi anni, Musa Formazione si è sempre più affermata ed ha conquistato il mercato della formazione online nei settori IT Security, Graphic Design, CAD Design e Sviluppo Web con percorsi adatti a professionisti o neofiti che hanno bisogno di imparare dalle basi le nuove professioni. Hanno anche lanciato con successo Musa Job, un hub che collega la formazione al lavoro, identificando e selezionando talenti tra i corsisti da proporre alle aziende partner che vogliono assumere talenti in possesso delle competenze che hanno acquisito attraverso i corsi.Questo successo non solo ottimizza i servizi di Musa Formazione, ma promette un impatto positivo su diversi settori della vita quotidiana.L'impegno e la dedizione di aziende come Musa Formazione e Cyberneid dimostrano che, nonostante la competizione internazionale, l'Italia, e soprattutto la nostra regione possono vantare riconoscimenti importanti e realtà di successo.