Fondazione Oasi, organismo formativo accreditato con sede a Corato, propone un nuovo percorso per l'acquisizione della qualifica di "Operatore del benessere – Erogazione di trattamenti di acconciatura" - Piano operativo comunitario Puglia 2014-2020 - Avviso pubblico "OF/2021 offerta formativa di istruzione e formazione professionale - Cultura e legalità".Il percorso è completamente gratuito e con possibilità di inserimento lavorativo ed è destinato agli Elet (early leaver from education and training), ovvero i giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione e che hanno terminato il primo ciclo di studi – ex licenza media – con età inferiore a 18 anni.L'intero percorso triennale prevedere una durata complessiva di 3.200 ore (1.100 ore il 1° anno, 1.100 il 2° anno, 1.000 il 3° anno): le prime due annualità con presenza di contenuti di base e trasversali - la terza annualità professionalizzante.Per garantire un'informazione diffusa e puntuale, è stato istituito uno sportello informativo atto ad accogliere famiglie ed allievi e fornire loro informazioni utili e necessarie del quadro completo dell'azione formativa, degli obiettivi, della durata e svolgimento della stessa.Saranno effettuate visite guidate presso le strutture Partner e presso le Fiere di settore al fine di creare occasioni di arricchimento e integrazione e la possibilità di vivere relazioni umane costruttive nel rapporto con i compagni e i docenti in contesti diversi dalla classe.Nel terzo anno del corso, e per una durata di 30 ore, è prevista l'assistenza e accompagnamento al lavoro al fine di favorire l'avviamento lavorativo dell'utente.Nel percorso formativo sono state inserite delle azioni extracurriculari che abbiano un risvolto di integrazione sociale e professionale. A tal proposito si è pensato all'importanza di creare un ambiente accogliente e rilassante per i clienti, come pure quella di divulgare foto di lavori e acconciature realizzate; pertanto sono previsti due laboratori, di fotografia (20 ore durante il primo anno) e di musico-cromoterapia (20 ore durante il secondo anno, 20 ore durante il terzo anno).Gli alunni seguiranno il corso Blsd (Basic Life Support and Defibrillation), ovvero primo soccorso con l'impiego del defibrillatore.L'intento dell'istituzione dello sportello legalità, gestito da un esperto in discipline giuridiche, è quello di diffondere tra gli studenti il senso della legalità inteso come rispetto delle leggi, obblighi e divieti. Per informazioniLo sportello è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, presso la nostra sede sita in Via Tratturo Barletta Grumo, 29/B – Corato (BA).Contatti: