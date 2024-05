Lunedì a Corato incontro gratuito “Attenti alle truffe: impariamo a difenderci”

Lunedì 3 giugno 2024 alle ore 18.30, è possibile partecipare all'incontro informativo gratuito "Attenti alle truffe: impariamo a difenderci". L'iniziativa è promossa dal Centro Servizi per le Famiglie dell'Ambito Territoriale Sociale, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali, l'Arma dei Carabinieri, l'Università della Terza Età "Edith Stein" e l'associazione culturale C.I.C.R.E.S.Durante l'incontro, i carabinieri della Stazione di Corato forniranno ai cittadini consigli pratici per contrastare il fenomeno delle truffe. La partecipazione è gratuita, aperta a tutta la cittadinanza. L'iniziativa si svolgerà a Corato, presso l'Università della Terza Età, in via Giappone n. 40."Sempre più aumentano gli anziani in Città e sempre più occorre lavorare sul loro benessere. Purtroppo, questo vuole anche dire lavorare sulla consapevolezza dei rischi", dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario. "Vedere però tante organizzazioni allearsi insieme per realizzare iniziative ed obiettivi comuni rende davvero felici. Per avere sicurezza, il primo investimento è quello nelle Comunità compatte e solidali. Siamo sulla strada giusta."