L'idea nasce da due professionisti del Coaching, in campo già da diversi anni. Antonio Arbore e Vito Flavio Ventura organizzano sessioni di Coaching e attività formative, specialmente con Aziende, attività commerciali e liberi professionisti, fuori dalle mura di Corato (nemo profeta in patria) ed ecco perché si mettono in gioco a Corato, proponendo un full immersion di una intera giornata a km 0, Coaching a km 0. La sfida è stata lanciata! Ora rimane solo, e non è poco, mettersi in discussione, accettare la sfida, partecipare all'allenamento, fidarsi dei due Coach, e scendere in campo, più forti e più consapevole di prima!In un periodo sempre più caratterizzato da scoraggiamento professionale e demotivazione personale. Dove stress, angoscia e scarsa volontà di reazione prevale … Nasce COSTRUISCI IL TUO FUTURO TRAINING SESSION 1. Il primo percorso formativo, motivazionale dedicato ad Imprenditori, Liberi Professionisti, Commercianti ed Artigiani. Investi un giorno per la tua crescita condividendo una giornata nella natura c/o l'agriturismo San Giuseppe a Corato il 6 LUGLIO.