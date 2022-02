Una piacevole visita nella Comunità Riabilitativa Psichiatica Epasss

Una piacevole visita ha reso speciale la mattinata vissuta dagli ospiti della Comunità Riabilitativa Psichiatrica Epasss di Corato Asl Ba. Insieme agli operatori, al Responsabile Sanitario dott.ssa Marilù Liso, allo Psicologo dott. Saverio Costantino e al coordinatore Giuseppe Cascella, gli ospiti hanno accolto nella loro casa l'assessore alle politiche Sociali del Conune di Corato, il Dott. Felice Addario. La Fondazione Epasss - Ente Provinciale Acli Servizi Sociali Sanitari - in collaborazione con le Asl Bat, Ba e Ta è da quasi cinquanta anni una colonna portante della Riabilitazione Psichiatrica. Un punto di riferimento per tante famiglie che si affidano per "la cura" dei propri cari. I percorsi riabilitativi e creativi delle Comunità aiutano gli utenti a valorizzare e migliorare i loro strumenti unici e preziosi, alle volte resi invisibili dalla loro malattia. Attento all'accoglienza, interessato a dialogare con gli ospiti che con lui si sono interfacciati con la naturalezza che li contraddistingue, l'assessore si e' fermato con operatori e ospiti, visitando attentamente la struttura, desideroso di poter dare e ricevere collaborazione aprendo ad un percorso nuovo e interessante.Lo spirito e' stato quello di un incontro istituzionale dove abbiamo potuto cogliere tutto l'entusiasmo giovanile dell'assessore, arricchito dalla sua competenza. Da parte del nostro gruppo di lavoro è stata espressa tutta la disponibilità a dare collaborazione perché siano i veri protagonisti a dare indicazioni sui reali bisogni. Un grazie particolare agli operatori presenti, Antonio Gagliardi, Antonella Antezza, Sebastiano Basile e Rosi Nuovo perché hanno saputo valorizzare il momento con il loro senso di calorosa accoglienza.