«Una vera e propria discarica a pochi passi dall'abitato»

Se è vero che le attività di manutenzione ordinaria e di normale pulizia delle strade cittadine lasciano a desiderare, è altrettanto vero che buona parte della sporcizia che domina in città e soprattutto nelle zone periferiche sono il frutto dell'inciviltà di sporcaccioni senza scrupoli che preferiscono disfarsi della spazzatura buttandola dove gli pare anziché, come le persone civili, effettuare la raccolta differenziata o conferire la spazzatura nei luoghi di raccolta.Un nostro lettore, Riccardo Blasi, ha documentato con un filmato lo stato di degrado in cui versa una zona della città appena fuori dal centro abitato: via Giappone. Sacchi di spazzatura, bottiglie, persino eternit, pneumatici e immondizie di qualsiasi tipo buttati sul ciglio di una strada che è comunque molto trafficata da persone a piedi, runners e automobilisti.Uno spettacolo di inciviltà di cui si ignora il senso logico. Ancora non è chiaro cosa spinga gli zozzoni a mettere in atto condotte lesive per il decoro urbano, per l'ambiente e per il proprio portafogli.