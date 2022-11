A Bisceglie il primo forum sull'ecomuseo

Giovedì 1 dicembre, dalle ore 15:30 nella sala degli specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie, si terrà il primo forum sull'ecomuseo che coinvolgerà le città di Bisceglie (capofila) Molfetta, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato, Trani e Andria. I Comuni, infatti, stanno cooperando per la costituzione di un'istituzione culturale che assicura in forma permanente, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni naturali e culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti.Per il raggiungimento di questo obiettivo in maniera collegiale e partecipata, i sette Comuni, attraverso una manifestazione di interesse, hanno chiamato a raccolta scuole, agenzie culturali e formative, il tessuto del settore privato, del terzo settore e dell'associazionismo, impegnato sui temi dell'educazione, della formazione, della cultura, dello sport, della valorizzazione economica ed ambientale.Acquisite le disponibilità a co-progettare la proposta da candidare alla Regione Puglia, i soggetti interessati sono chiamati a partecipare al forum, aperto comunque a tutta la cittadinanza. L'obiettivo, in questa fase, è addivenire all'individuazione di una mappa di comunità che circoscriva il territorio e tutti i punti di interesse da candidare all'ecomuseo, al fine di consentire la valorizzazione di quell'area, rappresentandone e rendendone più visibili le sue caratteristiche, il paesaggio, la storia, la memoria, l'economia, e l'identità storico artistica.Al forum, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; del Consigliere regionale delegato alle politiche culturali della Regione Puglia, Grazia Di Bari; dell'Assessore comunale alla cultura, Loredana Bianco; interverranno: Silvana D'Errico, Sindaco di San Vito dei Normanni e Presidente della Consulta Regionale Ecomusei; Annamaria Candela, Dirigente della Sezione tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali della Regione Puglia; Francesco Baratti, architetto e archeologo esperto in Ecomusei; Raffaele Salamino, Dirigente dell'Area Servizi Socio-culturali del Comune di Bisceglie. La moderazione sarà curata da Gianni Naglieri, Assessore comunale all'ambiente.