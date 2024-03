Anche Corato protagonista delle Giornate di Primavera Fai

Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le, il più grande evento di piazza per "curare il patrimonio raccontandolo", un racconto corale e concreto che si fonda sulla partecipazione con l'unico obiettivo: conoscere e riconoscere il valore del patrimonio italiano per tutelarlo con il contributo di tutti, perché appartiene a tutti.Anche Corato sarà protagonista dell'iniziativa di FAI Bat, di cui fa parte la nostra città, con un focus sull'Sarà, infatti, possibile visitare, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, Palazzo di Città, ex convento di San Cataldo con il suo chiostro dagli archi ogivali tardo gotici, all'interno del quale sarà esposto il Piano Regolatore di Camillo Rosalba, unitamente al circuito cittadino dello Stradone, compreso tra la statua di Giuseppe Garibaldi e la statua di Matteo Renato Imbriani, pianificato dall'ingegnere salernitano attivo nella seconda metà del XIX secolo.Oltre ai volontari FAI, saranno impegnati come "Apprendisti Ciceroni" gli studenti dell'I.T.E.T. "Padre A.M.Tannoia" e dell'I.P.C. "L.Tandoi" guidati dai loro docenti.Le aperture saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 15 marzo alle ore 10.30, presso Ex Mattatoio Comunale in via Canosa ad Andria.Interverranno il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, l'Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari, il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, l'Assessora alla Cultura, Emilia Tota il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, l'Assessora alla Qualità Urbana, Antonella Varesano, il Sindaco di Spinazzola, Michele Patruno, l'Assessore al Turismo, Antonio De Sario, e la capo Delegazione del Fondo per l'Ambiente Italiano della provincia Bat, Giulia Mastrodonato.