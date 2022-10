Giornate Fai d'autunno, un'apertura riguarderà Corato

Il Dolmen dei Paladini, a Corato, figura nell'elenco dei luoghi scelti dal Fondo per l'ambiente italiano in occasione dell'undicesima edizione delle Giornate Fai d'autunno, in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre prossimi.I delegati e volontari della Fondazione, come ogni anno, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare agli italiani la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo di questo Paese, sorprendente e inaspettato, e che non consiste solo nei grandi monumenti o nei musei, ma anche in edifici e paesaggi inediti e sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono e testimoniano piccole e grandi storie, culture e tradizioni, che sono a pieno titolo "il nostro patrimonio", e che perciò tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per le generazioni presenti e future, com'è nella missione del Fai, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.Sono oltre 700 le proposte in 350 città d'Italia, in tutte le regioni: meraviglie da scoprire, nascoste in luoghi poco conosciuti e solitamente inaccessibili, che raccontano storia e natura dell'Italia, spaziando dall'archeologia all'architettura, dall'arte all'artigianato, dalla tradizione alla memoria, dall'antico al moderno, dalla città alla campagna. Dai palazzi delle istituzioni alle architetture civili - ospedali, carceri, scuole e università, e perfino porti - da chiese e conventi a dimore private, ville e castelli, da siti archeologici a moderni centri di ricerca, dai borghi immersi nella natura a parchi, giardini e orti in città, dai villaggi operai ai laboratori artigianali e alle industrie del made in Italy.Lunedì 10 ottobre, alle ore 10, si terrà a Palazzo Gioia una conferenza stampa promossa dalla Delegazione Fai di Andria-Barletta-Trani, nella cui competenza rientra anche il territorio coratino. Nel corso della mattinata saranno presentate le attività relative alle aperture del Dolmen dei Paladini, delle cave di tufo ipogee di Canosa di Puglia e della chiesetta di Santa Margherita a Bisceglie, bene quest'ultimo già incluso nel circuito del fondo per l'ambiente. Prevista la presenza dei Sindaci delle tre città (di Canosa di Puglia,di Bisceglie edi Corato), dell'assessore comunale di Corato al territorioe del capodelegazione del Fai per la BatUn'opportunità da cogliere al volo per scoprire alcune delle numerose bellezze del territorio della Bat e del barese.