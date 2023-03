Associazione "Orizzonti": parte la campagna tesseramenti "Sei dei nostri?"

Da quindici anni la onlus Associazione Orizzonti è al servizio delle persone in difficoltà. Il gruppo di volontari attivo a Trani e nella Bat (Andria, Barletta, Bisceglie, Corato, Ruvo di Puglia) porta avanti da oltre 10 anni il proprio impegno quotidiano grazie a progetti pensati per quella fetta di popolazione che vive momenti difficili della vita.Il cuore pulsante dell'associazione continua a battere da sempre anche grazie alle tante donazioni di privati cittadini e aziende che non hanno mai fatto mancare il proprio supporto. Grazie alla generosità di tanti, l'Associazione Orizzonti è ancora presente in uno scenario che, soprattutto nell'ultimo periodo, grandi speranze non aveva dato al mondo del no profit.In questi giorni è partita la Campagna Tesseramento "Sei dei nostri?" per l'anno 2023.I volontari lanciano un invito, a chi lo desideri, per poter entrare a far parte di questa importante realtà.Diverse le modalità per comunicare la propria adesione:Attraverso un sms al numero 376 0190077 o una email all'indirizzo info@associazioneorizzonti.org indicando nel testo nome, cognome e un indirizzo mail valido. Saranno prontamente inviate tutte le informazioni per aderire al tesseramento soci 2023.«Un piccolo gesto d'amore fa grande un cammino di solidarietà», dicono dall'Associazione Orizzonti.