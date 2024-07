«Questa Amministrazione non ha più la sua maggioranza», il commento dei consiglieri di Nuova Umanità 

«Quando accade un evento ognuno di noi può dire la sua ma quando i dati sono oggettivi, confutarli e sminuirli non sembra corretto soprattutto se si parla di fatti pubblici che interessano la collettività». È quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali di Nuova Umanità.Nello scorso Consiglio Comunale del 19 Luglio, dopo aver discusso i primi 3 punti all'ordine del giorno, al quarto punto che riguardava il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in favore di Asipu, alcuni consiglieri della maggioranza hanno abbandonato l'aula.Per la verità dei fatti è necessario ribadire che la maggioranza da tempo non è coesa e che da 15 consiglieri molte volte solo 13 hanno votato a favore e questo avvenne anche quando si discusse di bilancio, di fatto segnando una crisi ma che il Sindaco e i suoi hanno sempre fatto finta di ignorare anzi affermando falsamente di avere una maggioranza coesa.Venerdì scorso abbiamo avuto la conferma e sul quarto punto la maggioranza ha potuto contare solo su 11 consiglieri più il Sindaco.Noi consiglieri della Nuova Umanità e gli altri consiglieri presenti di minoranza o meglio di opposizione abbiamo abbandonato l'aula - riferiscono i rappresentanti del movimento - e il Sindaco e la sua amministrazione anziché ammettere quello che è successo, ed è evidente a tutti, continua ad affermare che ha la maggioranza come se nulla fosse successo.Il prossimo 29 Luglio ci sarà la seconda convocazione di seduta del Consiglio e il numero legale richiesto è pari a un terzo dei consiglieri e sicuramente si discuterà di questi punti.I dati sono oggettivi, alcuni consiglieri prima del quarto punto abbandonano l'aula, il cons. Arsale chiede di rinviare i punti relativi all'approvazione dei debiti fuori bilancio e gli stessi della maggioranza bocciano la sua richiesta, il Consigliere decide di abbandonare l'aula come i suoi predecessori e non si deve parlare di crisi della maggioranza?Come da sempre avviene il Sindaco sminuisce tutto ma la realtà è un'altra.Mi piace ricordare la citazione del Consigliere di Nuova Umanità, Vito Bovino, che diceva in aula: "Lei Sindaco seduce ma non conduce".Questa è la verità per il Sindaco che fa finta di ignorare la realtà ma i fatti oggettivi dico altro».