Nicola Gratteri a Corato per presentare il libro “Il Grifone. Come la tecnologia sta cambiando il volto della 'ndrangheta"

A Corato il procuratore della Repubblica di Napoli e scrittorepresenterà il suo nuovo libro intitolato "". Il volume, edito da Mondadori, è scritto a quattro mani con, storico delle organizzazioni criminali e tra i massimi esperti di 'ndrangheta nel mondo.L'evento si terrà ilalle 19.30, nell'in via Teano 86. Interverranno il presidente dell'associazione culturale prof. Cataldo Leone,e l'amministratore della Società adriatica industriale,A moderare l'incontro saranno invece l'avvocatoe il giornalistaDurante la presentazione del libro il pubblico potrà ascoltare un'anteprima di alcune pagine della pubblicazione curata da Nicola Gratteri e Antonio Nicaso che all'interno del volume illustrano la metamorfosi delle organizzazioni criminali citando cifre e documenti fino a dimostrare, come citato nella presentazione del libro curata da Mondadori, come la mafia, e in particolare la 'ndrangheta, agisce su scala globale, spacciando droga, riciclando denaro, compiendo truffe finanziarie e vendendo armi in ogni parte del pianeta, senza nemmeno doversi spostare da casa.L'evento organizzato dall'e dallaè a