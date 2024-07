A Corato la Sanb ha salvato 5 gattini abbandonati che cercano casa

Cinque splendidi cuccioli di gatto sono stati ritrovati dal personale Sanb a pochi passi dal centro di comunale di raccolta in via Mangilli a Corato. Erano stati abbandonati in una cassetta di plastica domenica in tarda mattina, ma fortunatamente sono stati tratti in salvo dal personale Sanb.I bellissimi gattini, tre maschietti e due femmine, hanno poco più di 30 giorni di vita e attualmente sono custoditi dagli operatori della Sanb. Ora cercano casa e tanto amore: per chi fosse interessato all'adozione può contattare il numero 3408519685.