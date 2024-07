Auto va fuori strada sulla provinciale 103 Corato - Castel del Monte

Questa mattina poco prima delle ore 11.30 sulla strada provinciale 103 Corato-Castel del Monte, angolo viale delle Pervinche, una Suzuki - per cause ancora da accertare - è uscita fuori strada ribaltandosi.Sul posto i vigili del fuoco per estrarre la donna che era alla guida del veicolo: è intervenuta la Vigilanza Giurata, la polizia di stato del commissariato di Corato, il 118 e la polizia locale.La donna, le cui condizioni sono in corso di accertamento dagli operatori del 118, non è in pericolo di vita ma è rimasta ferita con varie fratture alle gambe.Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna di circa 53 anni di Corato.