Sport di tutti: al parco comunale di Corato arriva l'area fitness digitalizzata

Il parco comunale di Corato si arricchisce di una nuova area digitalizzata dedicata all'attività fisica, disponibile per tutti i cittadini. Un'iniziativa innovativa che prevede l'installazione di attrezzature per il fitness dotate di QR Code, i quali consentono di visualizzare tutorial per l'allenamento.

L'idea, nata dal bando colto dal consigliere Franco Avella, è stata realizzata grazie al progetto curato dagli assessori Antonella Varesano e Beniamino Marcone, in collaborazione con il consigliere delegato allo sport Alessandro Palmieri e gli uffici comunali. Questo spazio è stato concepito per essere di libero accesso, offrendo a tutti l'opportunità di migliorare la propria salute e benessere attraverso l'esercizio fisico.

L'area attrezzata fa parte del progetto "Sport di Tutti – Parchi", ideato da Sport e Salute S.p.A. e promosso in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Questo progetto ha l'obiettivo di promuovere lo sport e i sani stili di vita in tutta Italia, rendendo l'attività fisica accessibile a tutti.

Le attrezzature presenti nella villa comunale sono collegate in rete con altre aree simili installate in tutto il Paese, promuovendo un modello di benessere diffuso e accessibile.

Il nuovo spazio rappresenta il primo tassello di una serie di interventi che verranno realizzati per migliorare tutte le infrastrutture del parco e, più in generale, tutti i punti della città in cui poter svolgere attività fisica. Il progetto prevede infatti l'avvio di lavori di manutenzione su tutte le strutture esistenti, con l'obiettivo di creare un ambiente accogliente e funzionale per tutti i visitatori.

Situata all'interno del Parco Comunale, l'area attrezzata digitalizzata è un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Qui, chiunque potrà praticare attività fisica all'aperto, da solo o in gruppo, seguendo i tutorial di allenamento accessibili tramite i QR Code presenti su ogni attrezzo.

La cerimonia di inaugurazione, tenutasi ieri pomeriggio, ha visto la presenza del del sindaco, Corrado De Benedittis, l'Assessore alla Qualità Urbana, Antonella Varesano, l'Assessore allo Sport, Beniamino Marcone e il Consigliere con Delega allo Sport, Alessandro Palmieri, assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell'iniziativa, il Coordinatore Regionale del Progetto di Sport e Salute S.p.A. – Francesco Toscano, la Presidente ANCI Puglia – Fiorenza Pascazio e Mauro Stella, Campione Europeo con la Nazionale Italiana di MaxiBasket. Dopo il tavlu del nastro poi si è tenuta una dimostrazione pratica dell'uso dei QR Code e delle attrezzature, curata dalla palestra V3nom Gym di Corato.

L'evento ha permesso ai cittadini di familiarizzare con il nuovo spazio e di scoprire i benefici dell'allenamento digitale. La speranza ora è che gli stessi cittadini abbiano cura di questo nuovo spazio a loro dedicato, senza che questo venga vandalizzato, danneggiato, distrutto.