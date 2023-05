Automotive Campanile protagonista a “Fatti ad Arte”, ecco la puntata completa

Dalla riparazione professionale ai servizi più richiesti dai clienti nel settore automotive, passando per la meccatronica, carrozzeria e pneumatici, la consulenza personalizzata, la vendita di automobili selezionate e garantite e soprattutto il noleggio:rappresenta un esempio di eccellenza imprenditoriale e artigianato il cui cuore pulsante si trova a, nella sede storica dove è cominciata la storia della, per giungere poi anche a, nella moderna sede di via Trani.L'azienda, con tutte le sue attività, è stata protagonista della nuova puntata diprogramma di Telenorba in collaborazione con: un viaggio nelle storie di artigiani pugliesi che – attraverso l'arte tramandata di padre in figlio – rappresentano, orgoglio del Made in Italy, anzi… del«Siamo orgogliosi di aver partecipato al programma "Fatti ad Arte" su Telenorba, in collaborazione con Confartigianato – scrivono i fratelli Campanile - Ci dedichiamo con passione alla riparazione dei veicolie siamo onorati di aver fatto parte di questo progetto, che ha celebrato l'artigianato pugliese in tutte le sue forme. Un grande ringraziamento va a Telenorba, Confartigianato Bari UPSA e a tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa esperienza!».La conduttrice Alina Liccione ha fatto visita nelle due sedi di Automotive Campanile per raccontarne le attività quotidiane e mostrare agli spettatori come si svolge il lavoro tra artigianato e nuove tecnologie.Qui di seguito è possibile guardare la puntata completa.