Chiusi il cimitero comunale e il Parco di via Sant'Elia

Il Commissario straordinario, dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini ha disposto, con ordinanza la chiusura ai visitatori sia del cimitero comunale che della villa comunale di via Sant'Elia, a decorrere da oggi e fino al 3 aprile.Disposizione emessa «per tutelare e salvaguardare le esigenze primarie della collettività e la salute pubblica in senso estensivo ed evolutivo in tutte le sue componenti essenziali, pur sacrificando anche interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati entro ragionevoli limiti temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali» in ottemperanza alle disposizioni del DPCM e delle misure urgenti in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID 2019 stabilite con istituzione del COC.Nei due luoghi interdetti è disposto anche il presidio delle Forze di Polizia e del Comando della Polizia Locale per verificare l'osservanza dell'ordinanza. L'eventuale non ottemperanza delle disposizioni sarà sanzionata ex art. 650 del C.P. con la denuncia all'Autorità Giudiziaria.