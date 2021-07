Corato Città che legge, al via le adesioni al "Patto per la Lettura"

L'avviso pubblico di manifestazione di interesse per operatori della cultura

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Educative e Culturali, Beniamino Marcone, la Giunta Comunale ha approvato la costituzione del "Patto locale per la lettura della Città di Corato", che si attua con la sottoscrizione del Patto e della Manifestazione di interesse con cui i firmatari manifestano l'interesse ad aderire al Patto e dichiarano la propria disponibilità a condividere e fare propri gli obiettivi e le azioni ad esso collegati.

L'avviso è finalizzato a coinvolgere il più ampio numero di soggetti istituzionali, associativi e della filiera del libro, della lettura e della cultura che siano in possesso dei seguenti requisiti:

esperienze professionali nel settore del libro, dell'editoria e della cultura;

tutte le scuole di ogni ordine e grado;

Istituti, Enti, Associazioni che dimostrino di aderire ai principi del Patto Locale per la Lettura di Corato, che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della lettura coordinata e collettiva, orientata alla diffusione e valorizzazione della lettura come strumento di benessere individuale e sociale, raggiungendo il maggior numero di cittadini, per la crescita culturale, sociale e civile della comunità.

"Questo "patto", ci permette di essere più forti. Questa alleanza assume anche un significato strategico per la partecipazione alle tante iniziative e bandi promossi dal MIBACT attraverso il CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura). - Dichiara l'Assessore Marcone - È, anche questa, un'iniziativa nel solco dell'idea di rete che deve caratterizzare le nostre azioni e le nostre prospettive."

La sottoscrizione del documento del "Patto locale per la lettura", unitamente alla Manifestazione di interesse, dovranno essere compilati secondo i modelli allegati (scaricabili a questo link https://bit.ly/3rwryOV) e pervenire tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it oppure con consegna a mano presso l'ufficio Protocollo del Comune di Corato, Piazza Marconi, 12 - Corato entro e non oltre il 25 Marzo 2021 , specificando nell'oggetto "Patto Locale per la lettura di Corato. Disponibilità all'adesione".

Al "Patto" si potrà comunque aderire senza limiti di tempo, con le stesse modalità sopra elencate.

Eventuali informazioni potranno essere richieste attraverso i seguenti contatti: info@comune.corato.ba.it - tel. 080 9592272

Il Comune di Corato, grazie alla virtuosa programmazione di iniziative di promozione della lettura attuate sul proprio territorio, ha ottenuto per il biennio 2020/2021 la qualifica di "Città che legge" da parte del Centro per il libro e la lettura (Cepell), Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo.