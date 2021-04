Patto per la Lettura, 44 adesioni alla manifestazione di interesse del Comune

AMICI DEI MUSEI CORATO - APS IC TATTOLI DE GASPERI IST.COM.BATTISTI GIOVANNI XXIII TEATRO DELLE MOLLICHE ISTITUTO COMPRENSIVO CIFARELLI SANTARELLA SPORE SOC.COOP./KURSAAL COWORKING FIDAPA BPW ITALY - Sezione di Corato ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRI DIVERSI ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO "QUADRATUM" CICRES ASSOCIAZIONE CULTURALE FOS ASP IL SORRISO DI ANTONIO DITTA ROOM TO PLAY SGUERA FRANCESCO I.I.S.S. ORIANI TANDOI ASSOCIAZIONE "AGORA' 2.0" ASS. "VIVERE IN - PUGLIA ODV" U.T.E. "EDITH STEIN" APS PRESIDIO DEL LIBRO DI CORATO I.I.S.S. FEDERICO II STUPOR MUNDI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "REGINA ELENA" I.C. "SM IMBRIANI - L.PICCARRETA" LIBERERIA AMBARABACICICOCò LIBRERIA I PICCOLI CHI - OLIVIERI LIBRERIA MONDADORI POINT CORATO ASSOCIAZIONE FRANCESCO TEDONE ASSOCIAZIONE CULTURALE AVANSCOPERTA ADISCO sez.territoriale Corato 2° CIRCOLO DIDATTICO "N.FORNELLI" LIBRERIA SONICART B-SIDE ATTI PANDEMICI - 4 SPIRITI IN QUARANTENA I LIBRI DI MEDEA AVIS COMUNALE CORATO - ODV FORUM DEGLI AUTORI LABIANCA PATRIZIA LIBRERIA SYMBOLUM ASSOCIAZIONE CULTURALE "OLTRE LE RADICI" PUNTO PACE PAX CHRISTI GRUPPO LOCALE CORATINO NATI PER LEGGERE LASORSA DANIELE ASSOCIAZIONE CULTURALE LAVORARE STANCA CIRCOLO DI LEGAMBIENTE "ANGELO VASSALLO" FONDAZIONE VINCENZO CASILLO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE HARAMBE'

Ben quarantaquattro tra docenti, attori, educatori, associazioni culturali, fondazioni, scuole e operatori del mondo del libro, sono state le adesioni al Patto per la lettura, pervenute al protocollo del Comune di Corato in seguito alla pubblicazione della Manifestazione di Interesse pubblicata lo scorso marzo sul sito del Comune.Già dal 2020 il Comune di Corato, grazie alla virtuosa programmazione di iniziative di promozione della lettura attuate sul proprio territorio, ha ottenuto, Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo.La qualifica di "Città che legge" impegnava l'Amministrazione alla sottoscrizione di un "Patto locale per la lettura". È quanto l'Assessorato alle Politiche Culturali ha attuato. Promuovere una vera e propria alleanza tra tutti i protagonisti della c.d. filiera del libro.La partecipazione numerosa a livello locale è il primo passo per la creazione di una rete territoriale sinergica permanente, composta da tutti i protagonisti della filiera culturale interessati alla promozione del libro e della lettura, al fine di rendere la pratica della lettura un'abitudine sociale diffusa, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva, allargando la base dei lettori.«Siamo molto contenti delle adesioni ottenute: l'interesse manifestato dai cittadini, dalle associazioni, dalle scuole, dimostra l'attenzione che la nostra città porta per un mondo, a volte poco considerato, quello dei lettori. – dichiara l'Assessore alle politiche culturali Beniamino Marcone – Il prossimo passo sarà quello di creare un tavolo di lavoro sul tema per promuovere iniziative comuni ed eventi finalizzati alla promozione della lettura».A breve verrà fissato un primo incontro online in cui, il Sindaco e l'Assessore Marcone chiameranno a raccolta i partecipanti per la sottoscrizione formale del patto.Di seguito l'elenco degli enti che hanno aderito al Patto locale per la lettura del Comune di Corato