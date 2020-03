Coronavirus, muore 88enne di Andria. Era positivo al tampone

Una nuova persona pugliese si aggiunge all'elenco delle persone decedute e risultate positive al tampone Covid - 19.Si tratta di un uomo di 88 anni, deceduto questa notte nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bisceglie. La conferma è giunta nella mattinata di oggi.L'anziano, che già da tempo soffriva di altre patologie, era stato trasportato da un'ambulanza del 118 al "Bonomo" di Andria nella notte tra giovedì e venerdì, quindi ne è stato disposto il trasferimento nel nosocomio biscegliese una volta accertata la sovrapposizione dei sintomi a quelli del Coronavirus.I familiari e coloro che sono entrati in contatto col paziente deceduto sono stati sottoposti a test il cui esito è risultato finora negativo. I parenti stretti sono stati messi cautelativamente in quarantena. L'88enne, non essendo risultato positivo fino a tutta la giornata di venerdì 13 marzo, non era stato incluso nell'elenco dei contagiati fornito dalla regione nel consueto bollettino serale ma è da considerare a tutti gli effetti, purtroppo, una vittima collegata al Covid-19, la prima nel territorio della Bat e tra i degenti dell'ospedale biscegliese.Si tra