Coronavirus, positivo al pronto soccorso di Corato. Sanificati gli ambienti

Sono state completate nel pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Corato alcune operazioni di sanificazione secondo il protocollo previsto in caso di transito di pazienti positivi al covid 19.Sarebbe, infatti, transitato dal pronto soccorso un paziente il cui tampone, effettuato come da protocollo, è risultato positivo al Covid 19.Immediatamente sono scattate le procedure previste in caso di accertata positività e le zone interessate dal transito del paziente positivo sono state sottoposte a sanificazione.La situazione nel pronto soccorso è tornata alla normalità nel giro di pochr ore. Quanto al paziente, si tratterebbe di una persona residente in un comune limitrofo.Si attendono maggiori dettagli nelle prossime ore dalla Asl.