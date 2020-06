Corpus Domini, questa sera la Santa Messa ma nessuna processione

Corpus Domini: Espressione latina, "Corpo del Signore". E' la festività che la Chiesa cattolica festeggia il giovedì dopo la festa della SS. Trinità, per solennizzare in modo del tutto particolare l'Eucaristia; dopo il Vaticano II è denominata 'Solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo'. La festa, introdotta da Papa Urbano IV nel 1264, dopo il miracolo di Bolsena, fu confermata da Clemente V nel 1314. Dal XV secolo, anche a seguito delle indulgenze speciali elargite dai Papi Martino V ed Eugenio IV, si diffuse in tutta la Chiesa l'usanza della processione del Corpus Domini. In Italia, con l'abolizione delle feste infrasettimanali, la festività viene celebrata la domenica successiva.

Quest'oggi, domenica 14 giugno 2020, la Chiesa celebra il Corpus Domini, una delle solennità più importanti e significative.In tale occasione in ciascuna delle sette città dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, ordinariamente, a sera, è prevista una celebrazione eucaristica a carattere cittadino con successiva processione in cui l'ostia consacrata viene portata in ostensione per la vie della città., a causa delle disposizioni per arginare diffusione del coronavirus, per cui avrà luogo soltanto la celebrazione della santa messa nelle parrocchie e nelle rettorie. E, come avverrà in alcune parrocchie, a conclusione della liturgia vi sarà un breve momento di adorazione e benedizione eucaristica.L'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo domenica 14 giugno presiederà una solenne celebrazione eucaristica a Trani, nella Cattedrale, alle ore 11.30. Ad essa parteciperanno le Avis della provincia Bat in occasione della concomitante Giornata mondiale del donatore del sangue.