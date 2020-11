Custodiamo il turismo e la cultura, prorogato il bando della regione

È stato prorogato al 21 dicembre 2020 il termine per la presentazione delle istanze a valere sugli avvisi "Custodiamo il turismo in Puglia" e "Custodiamo la cultura in Puglia", che prevedono, in favore delle micro, piccole e medie imprese pugliesi, aiuti in forma di sovvenzione diretta concessi ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Temporary Framework), come recepito dal DL 34/2020.Ad oggi, a valere sugli avvisi risultano ricevute 649 istanze, di cui per il turismo 445 istanze per un importo richiesto di euro 10.747.755, mentre per la cultura 204 istanze per un importo di euro 3.433.103, per un volume finanziario totale di sovvenzioni richieste pari a 14.180.858,00 euro (28 % dell'intera dotazione delle misure).Allo stato attuale vi sono, dunque, ancora risorse disponibili, ammontanti a circa 30 milioni per il turismo e 7 milioni per la cultura; la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle istanze renderà più agevole la partecipazione da parte delle imprese attualmente travolte dal generalizzato affanno che sta connotando il sistema economico e sociale.Le misure straordinarie di Aiuto, programmate dalla Regione Puglia e gestite da ARET Pugliapromozione in qualità di Organismo intermedio, hanno una dotazione finanziaria rispettivamente di 40 milioni di euro per PMI pugliesi del Turismo e di 10 milioni di euro per PMI pugliesi della Cultura, a valere sul POR Puglia 2014-2020.In considerazione delle criticità che le imprese del settore del Turismo e della Cultura stanno ancora attraversando, causa gli effetti negativi diffusi della pandemia COVID-19 in atto, si è ritenuto necessario prorogare il termine per la presentazione delle istanze di sovvenzione al fine di consentire una più ampia partecipazione.A partire dalla prossima settimana verranno inoltrate le comunicazioni di ammissibilità e inammissibilità delle istanze pervenute. Per le già ammissibili il contributo sarà erogato in tempi rapidi non appena sottoscritto l'atto.Inoltre, al fine di favorire una più ampia conoscenza delle modalità di partecipazione agli Avvisi e, dunque, una maggiore consapevolezza da parte delle imprese che si approcciano alla candidatura, o intendono - ricorrendone i presupposti - proporre nuova istanza nel caso di inammissibilità della precedente, Pugliapromozione ha altresì posto in essere una serie di azioni, affiancando all'informativa fornita con le risposte alle FAQ (ad oggi circa 300).Tali strumenti, resi disponibili sul portale www.custodiamoturismocultura.regione.puglia.it e concepiti quale valido supporto alla compilazione dell'istanza di sovvenzione consentiranno, alle imprese aventi i requisiti richiesti dagli Avvisi, un accesso "facilitato" alla sovvenzione diretta prevista dalla Regione Puglia per consentire alle stesse di disporre nell'immediato di un sostegno utile a favorire la ripresa economica.