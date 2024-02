Il tradimento è delitto oggi presentazione a Corato

Oggi, venerdì 16 febbraio alle ore 18,30, la Libreria Liber Ubik di Corato ospiterà il bravissimo Leonardo Palmisano: sociologo, autore di gialli e importanti inchieste, grande esperto di mafie, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, direttore artistico di LegalItria, insignito della Colomba d'oro e del Premio Livatino.A colloquio con Mariella Medea Sivo, Palmisano presenterà il suo ultimo romanzo del ciclo dedicato al bandito Mazzacani, "Il tradimento è delitto", edito da Fandango, che si snoda tra l'alta finanza, le cosche locali e la malavita internazionale.Angela Savino, agente immobiliare di Locorotondo che con il bandito Mazzacani sta trattando la compravendita di un castelletto nelle campagne, assolda il bandito e il suo secondo, Luigi Mascione, per scoprire la verità sulla morte del fratello Riccardo, bancario irreprensibile e dalla reputazione limpida. Nel tentativo di venire a capo di un suicidio a dir poco sospetto in una zona ad alto tasso criminale, Carlo Mazzacani e Luigi Mascione cominciano a cercare negli ambienti della Sacra Corona Unita e in quelli della mala barese. Nella nuova puntata della sua serie, muovendosi tra l'alta finanza, le cosche locali e la malavita internazionale, Leonardo Palmisano svela un enorme giro di denaro, di collusioni e di compromessi, entrare in contatto con i quali può costare la vita. Un libro per chi crede nel principio "follow the money".L'incontro rientra nella rassegna CATTIVI, è promosso in collaborazione con l'associazione culturale I libri di Medea e gode del patrocinio morale del Comune di Corato.