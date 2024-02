Oggi a Corato appuntamento con “Inchiostro e Immaginazione”

, dalle 17:30 alle 19:30,organizza l'evento, un'opportunità unica per esplorare il mondo creativo della, presso la Biblioteca dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Federico II Stupor Mundi" diAttraverso le sue opere, Zamira Fikaj cerca di trasmettere con leggerezza e un pizzico di ironia situazioni e dinamiche di vario genere, abbracciando ogni aspetto della vita, dai momenti più tranquilli a quelli più intensi. Durante la presentazione dei libri, saranno mostrate alcune illustrazioni dai volumi.I Fumetti di Zamira Fikaj saranno disponibili per l'acquisto durante l'evento.«Invitiamo tutti a unirsi a noi nel gesto simbolico di dare le mani, un segno tangibile di supporto e solidarietà. In un'epoca caratterizzata da divisioni, crediamo che la compassione e la connessione umana siano essenziali per costruire un mondo migliore. L'essenza stessa di "Maniunite" evoca l'idea di unione e solidarietà tra individui di ogni genere, religione e cultura. L'associazione promuove l'amore e il rispetto reciproco, accogliendo la diversità in tutte le sue forme. In un mondo che spesso evidenzia le differenze, Maniunite Aps celebra l'unità e la connessione umana autentica». Adriana Moreira.