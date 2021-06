È dell'84enne scomparso il corpo ritrovato senza vita

È di Salvatore Mazzilli il corpo senza vita trovato questo pomeriggio nell'area del cimitero. Già le prime informazioni giunte poche ore fa circa l'età avanzata dell'uomo rinvenuto esanime avevano fatto subito sospettare che si trattasse dell'84enne scomparso nella mattinata di ieri.Si è voluto attendere la conclusione dei rilievi per la conferma. L'anziano era uscito di casa ieri mattina per andare in campagna, facendo poi perdere le sue tracce.Scattate le ricerche, purtroppo il corpo dell'anziano è stato ritrovato nel tardo pomeriggio dai volontari dell'associazione Penelope che hanno allertato le forze dell'ordine.