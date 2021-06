Ritrovato il corpo esanime di un uomo nell'area del cimitero

Si tratterebbe di una persona in età avanzata, in corso le rilevazioni

Triste ritrovamento nell'area del cimitero comunale di Corato dove nelle ultime ore è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.Dai primi rilievi, ancora in corso, si tratterebbe di una persona in età avanzata, ma si attende la conclusione delle attività da parte degli organi competenti per l'identificazione del corpo.La segnalazione alle forze dell'ordine del ritrovamento giunge dall'associazione Penelope, impegnata nelle attività di ricerca di due persone scomparse negli ultimi giorni. Da ieri mattina infatti sono scattate le ricerche per l'82enne Salvatore Mazzilli.Apprensione anche per la scomparsa del giovane 25enne Emanuele Sgarra le cui tracce si perdono nel luogo in cui è parcheggiata la sua auto, dinanzi al viale del cimitero comunale.