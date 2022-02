Donna dà in escandescenze, traffico in tilt sull'extramurale

Traffico in tilt sulla Estramurale questa sera in particolare sulla zona di Viale IV Novembre. Una donna in stato di alterazioneha bloccato il transito dei veicoli. Non è la prima volta che accade con grande disagio di chi percorre la strada e degi esercizi commerciali che vi si affacciano.La donna aveva già provocato disagi nel pomeriggio. Sul posto erano intervenute le forze dell'ordine e gli operatori della vigilanza privata. Dopo una apparente quiete ha ripreso a dare in escandescenze.