Corato: ufficiale il prolungamento del mandato Amministrativo fino al 2026

In un contesto straordinario segnato dalla pandemia di COVID-19, l'amministrazione comunale di Corato guidata dal sindaco de Benedittis ha ricevuto una conferma ufficiale: il suo mandato proseguirà fino alla primavera del 2026.La legge n. 182/1991, all'art. 1, comma 2, stabilisce che il mandato degli organi di governo locali inizia dalla data dell'elezione. Tuttavia, il comma 1 dello stesso articolo prevede che, se il mandato scade nella prima metà dell'anno, le elezioni comunali si tengano in un turno ordinario annuale tra il 15 aprile e il 15 giugno. Se invece la scadenza cade nella seconda metà dell'anno, le elezioni si svolgeranno nel corrispondente periodo dell'anno successivo.Pertanto, per i comuni che hanno tenuto le elezioni il 20 e il 21 settembre 2020, come come accaduto per Corato, rinnovo degli organi di governo si terrà durante il turno elettorale ordinario della primavera 2026. Questo significa che l'amministrazione De Benedittis continuerà ad "occupare" lo scranno di Palazzo di Città per altri due anni.