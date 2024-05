A Molfetta arriva Spilla con tante sorprese e lo special guest Daniele Condotta: ecco il programma

Il programma

Animazione

Area food

panino con zampina

panzerotti

patatine fritte

⁠frittura di pesce

caciocavallo impiccato e salumi tipici

piadine dolci e salate

hamburger

sgagliozze

crepes

Birre artigianali e alla spina

Lowenbrau

Leffe Rouge

Franziskainer Keller

Bjorne beer

Goose IPA

Bali

Una fittacaratterizzerà "", in programma a, sul, daSpecial guest di questa edizione sarà, autore e attore comico barese oltresu Instagram. I suoi sketch, la sua ilarità e la sua schiettezza regaleranno ai presenti una serata indimenticabile nella giornata conclusiva dell'evento.Ma le sorprese saranno tante per un intrattenimento variegato.Dalle 19:00 - RinaldoDalle 20:45 - I KomandantiDalle 22:45 - DeezaDalle 19:00 - Sabi DielleDalle 21:00 - Max Pezzali tribute bandDalle 22:45 - Danny DeeDalle 19:00 - Mr.WarioDalle 21:00 - Ritmo 80 showDalle 23:00 - Mr.WarioDalle 19:00 - Claudio PepeDalle 20:30 - Daniele condotta e dj frog showDalle 21:00 - ISNOTASHE Feat. Emanuele Del Carmine (Liveset Duo)Ilè assicurato per: oltre alle attrazioni come qualche giostra per bimbi, ogni giornodiverse animeranno il festival. Il giovedì ci saranno, il venerdì un tuffo nel mondo Disney conil sabato sarà tutto per, mentre la domenica saranno presentiNella giornata di domenica è previsto uno show per bambini grazie all'agenzia di, che coinvolgerà animatori professionisti pere tante attività.Unasarà ildei quattro giorni di "Spilla", che riunirà i gusti di tutti proponendo:Vasta la scelta anche nel beverage. Oltre a, ci saranno: