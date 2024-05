Tentativo di incendio sventato da un cittadino in Via Columella

L'ennesimo incendio di un'automobile è stato evitato ieri sera grazie all'intervento tempestivo di un residente locale. Verso le 23:30, una Toyota Yaris parcheggiata in Via Columella stava per essere incendiata da uno o più malintenzionati.Gli autori del gesto hanno posizionato una bottiglia di alcool con una pezza usata come miccia sul tergicristalli anteriore dell'auto e si sono dati alla fuga. L'auto ha iniziato a emettere fumo quando, fortunatamente, un residente ha notato la scena e ha agito prontamente.Utilizzando un tubo collegato al suo garage, il cittadino ha estinto il principio d'incendio, prevenendo così danni maggiori al veicolo e potenziali rischi per la sicurezza pubblica. Dopo aver spento le fiamme, il residente ha chiamato i vigili del fuoco.All'arrivo, i pompieri hanno esaminato la situazione e, dopo aver aperto il cofano dell'auto, hanno confermato l'assenza di ulteriori pericoli. Un mezzo di soccorso stradale era presente sul luogo dell'incidente, ma non è stato necessario il suo intervento.Questo episodio avrebbe potuto aggiungersi alla lista dei veicoli incendiati nella zona, ma l'azione rapida e decisa di un singolo individuo ha impedito che ciò accadesse. Purtroppo la piaga sempre più frequente degli incendi d'auto, continua a disturbare il sonno dei coratini, e sinora nessuna contromisura è stata applicata efficacemente al fenomeno.