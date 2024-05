"L’ora d'aria": a Corato laboratorio per esplorare e gestire l’ansia con creatività

Lo sportello "Primo Passo" ha inaugurato ieri il format #PARLIAMONE con un evento di spicco:Questo laboratorio, orchestrato dal Dr. Stefano Cialdella, psicologo e psicoterapeuta, ha aperto una finestra sulle dinamiche dell'ansia e sulla potenza terapeutica del respiro.Il laboratorio ha invitato i partecipanti a intraprendere un viaggio introspettivo, esplorando le profonde connessioni tra il respiro e la paura. Attraverso un approccio ludico, gli individui hanno avuto l'opportunità di conoscere sé stessi e di sviluppare nuove strategie per affrontare l'ansia.Circa venti persone, di età e background diversi, hanno partecipato, evidenziando come l'ansia sia un'esperienza universale, che tocca trasversalmente giovani e anziani, uomini e donne. Questa varietà di esperienze ha arricchito il laboratorio, dimostrando che l'ansia non conosce confini.Dopo aver praticato esercizi di respirazione, i partecipanti hanno dato libero sfogo alla creatività: hanno visualizzato la propria ansia, l'hanno trascritta su carta, le hanno dato un nome e l'hanno descritta con aggettivi significativi. Questo processo ha sottolineato l'importanza di nominare e caratterizzare l'ansia, rendendola meno intimidatoria e più gestibile.Un gruppo selezionato di partecipanti ha poi incarnato la propria ansia, tentando di affrontarla direttamente. Questo esercizio ha permesso di creare un dialogo empatico con le proprie emozioni, aprendo la strada a una maggiore comprensione e accettazione di sé.L'ansia, dal greco antico "ἄγχω" (stringere), è un fenomeno complesso, un prodotto del corpo che riflette la stretta della preoccupazione sulla nostra psiche. Nella società moderna, l'ansia è spesso vista come un nemico silenzioso, ma è anche un campanello d'allarme che ci segnala quando qualcosa non va.La terapia e la condivisione delle proprie ansie sono fondamentali. Parlare delle proprie paure, condividere esperienze e strategie, può trasformare l'ansia da un ostacolo paralizzante in un punto di partenza per il cambiamento personale.Il laboratorio del Dr. Stefano Cialdella si è rivelato un brillante esempio di come l'empatia e la comprensione possano illuminare il percorso verso il benessere mentale. Attraverso "L'Ora D'Aria", i partecipanti hanno scoperto che respirare profondamente può essere il primo passo per liberarsi dalle catene dell'ansia e per iniziare a vivere con più serenità.Prossimo appuntamento con il format #Parliamone, firmato Primo Passo, giovedì prossimo alle ore 18:30. In Piazza Oberdan, il dottor Carlo Romano, Psicologo e Psicoterapeuta del centro DCA di Bari, parlerà di disturbi alimentari.