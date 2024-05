Liceo Oriani e ASD Quarat Bike insieme per una biciclettata cittadina

In una splendida giornata di sole, il Liceo Classico Oriani e la ASD Quarat Bike hanno dato vita a una biciclettata, organizzata con lo scopo di promuovere l'uso della bicicletta e l'educazione alla sicurezza stradale. L'evento ha visto la partecipazione di circa 200 liceali, accompagnati dai loro insegnanti di educazione fisica, la Professoressa Elicio e il Professor Buonsante, e dai membri della squadra ciclistica locale.Il corteo, guidato dal presidente della Quarat Bike, Gaetano Nesta, e due atleti del team, ha percorso le vie della città in una passeggiata ecologica che ha unito sport, apprendimento e impegno civico. Al termine del percorso, gli studenti sono tornati al Liceo per una lezione speciale sulle novità del codice della strada, tenuta da esperti della Polizia Locale.Il Dirigente Scolastico, Francesco Catalano, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'iniziativa: «Questo evento rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile e sicuro. Educare i giovani alla sicurezza stradale e incentivare l'uso di mezzi ecosostenibili è una priorità per la nostra istituzione. Siamo orgogliosi di annunciare che presto il nostro Liceo sarà dotato di nuove rastrelliere per biciclette, per incoraggiare sempre più studenti a scegliere questo mezzo salutare e rispettoso dell'ambiente per venire a scuola».L'evento ha riscosso un notevole interesse ed è solo il primo progetto dedicato alle nuove generazioni, in cui la sicurezza e l'ecologia vanno a braccetto con l'educazione e lo sport.