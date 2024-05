Al Santuario Madonna delle Grazie l'assemblea diocesana

La comunità ecclesiale diocesana si prepara a vivere l'Assemblea Diocesana, un importante appuntamento comunitario annuale in cui fare un bilancio dell'anno pastorale 2023-2024 nella prospettiva del nuovo anno pastorale 2024-2025, che avrà il suo avvio nel prossimo ottobre.L'annuncio della celebrazione di essa è stata data dall'Arcivescovomons. Leonardo D'Ascenzo in data 17 maggio 2024 con una comunicazionealla chiesa diocesana, della quale si riporta il testo integrale:_«__Carissime e Carissimi,_ la Comunità diocesana in questo anno pastorale ha percorso, in sintonia con la "fase sapienziale" del Cammino Sinodale delle Chiese in Italia, un bel tratto di strada insieme.Perchése ne possano ripercorrere le tappe ed esprimere il nostro ringraziamento a Dio, vi invito a partecipare ALL'ASSEMBLEA DIOCESANA che si svolgerà lunedì il 24 GIUGNO 2024 ALLE ORE 19:30 presso il SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE IN CORATO.Il Convegno pastorale diocesano ha dato il via al nostro percorso condiviso e per questo l'Assemblea, richiamandone il tema, avrà per titolo _"IO SEGUO LA CHIESA". IL CAMMINO DI __CONVERSIONE IN QUESTO ANNO PASTORALE. _Sarà l'occasione anche per presentare la relazione di sintesi del cammino sinodale vissuto in Diocesi.Il Gruppo di Coordinamento pastorale, che sta organizzando l'incontro,avrà cura di comunicare le notizie e le informazioni necessarie.Ricordando l'esperienza vissuta nelle precedenti occasioni, sono convinto che il nostro radunarci è un bene di cui nessuno deve privarsi.Ci aiuta a proseguire rassicurati nella fede, rafforzati nel senso di comunione e incoraggiati nel dare testimonianza in questo tempo sfidante. Vi esorto tutti a non mancare. Nel ringraziarvi, vi saluto ebenedico».