Sport e solidarietà: al torneo dell'Aeronautica c'è anche il "Tannoia" di Corato

Dopo il grande successo riscosso dalla prima edizione tenutasi lo scorso anno, nell'ambito delle celebrazioni dei "100 anni dell'Aeronautica Militare", è in corso di svolgimento in questi giorni ilLa manifestazione sportiva promossa dal Colonnello Antonio Giura, Comandante del 3° Reparto Genio A.M., vededi scuola secondaria di 2° grado di Bari e Provincia sfidarsi in un'intensa settimana di competizioni sportive. L'iniziativa ideata ed organizzata nel segno della solidarietà, rientra tra gli eventi finalizzati alla raccolta di fondi a favore dell'Associazione Onlus ETS "Le Manitese" di Modugno (BA), da destinarsi al Policlinico di Bari, in cui sarà promosso un progetto ludico creativo per sostenere i bambini ammalati e le loro famiglie, ricoverati, in particolare, nei reparti di onco-ematologia pediatrica, fibrosi cistica e neuropsichiatria infantile, dove il 90% dei bambini sono affetti da patologie autistiche.Gli istituti superiori diche partecipano alla manifestazione sportiva sono: Liceo Classico Statale "Socrate", Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "G. Marconi - M. Hack", Istituto Tecnico Tecnologico "Euclide – Caracciolo" e Istituto Istruzione Superiore Statale "D. Romanazzi". Mentre tra gli istituti superiori della Provincia di Bari, ci sono: Liceo Scientifico e Artistico "Galileo Galilei" e Istituto Tecnico Economico "V. Giordano" di, Istituto Istruzione Superiore Statale "T. Fiore" di, Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "G. Salvemini" di, Liceo Scientifico "E. Amaldi" diL'istituto coratino si è classificato per le fasi finali che si terranno martedì 21 maggio, quando torneranno in campo le 2 squadre migliori classificate per ciascun girone, per le semifinali e il match finale tra le 2 squadre vincitrici delle semifinali. A conclusione, seguirà la cerimonia di premiazione e chiusura del torneo.Oltre al fair play e al rispetto delle regole sportive, il torneo vuole essere un'occasione per sensibilizzare i giovani sull'importanza della solidarietà e del sostegno a chi ne ha più bisogno. Un messaggio di speranza e di vicinanza che si tradurrà in un aiuto concreto per i piccoli pazienti del reparto pediatrico del Policlinico di Bari.Il 3° Reparto Genio A.M., insignito delle onorificenze, quali, provvede a finalizzare studi, progettazioni, appalti ed esecuzione lavori necessari per assicurare la disponibilità e l'efficienza delle infrastrutture in uso all'Aeronautica Militare ed alla NATO. Attraverso il dipendente 16° Gruppo Genio Campale ed i Servizi Tecnici Distaccati Infrastrutture, sovraintende alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di tutte le infrastrutture aeroportuali e degli impianti tecnologici, sia a mezzo ditta, sia con uomini e mezzi propri, a supporto dei Reparti di volo dell'A.M. del sud Italia, compresa la Sicilia. Inoltre, in ambito interforze, contribuisce, con proprio personale e mezzi, alla costituzione di componenti operative infrastrutturali mobili di supporto, sia in campo nazionale che fuori dai confini nazionali, in ottemperanza agli impegni derivanti da accordi internazionali, fornendo inoltre il contributo, ove richiesto, alla Protezione Civile in caso di calamità naturali.