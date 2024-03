Due nuove marce funebri del Maestro Sibillano al concerto Notes Passionis

Un programma intenso e struggente quello del concerto Note Passioni, organizzato dalla Confraternita di San Giuseppe come momento di raccoglimento per la Quaresima, che vede la Confraternita protagonista dei riti della Settimana Santa a Corato.Dopo l'esecuzione delle prime tre marce tra cui "Dolore di madre" in ricordo del M° Vilella, il programma prevede un breve intervallo durante il quale ci sarà la proiezione di una raccolta fotografica sulle tradizioni del venerdìsanto coratino.Un fugace viaggio nel tempo per ricordare le processioni del venerdì santo dal bianco e nero della metà del '900, al colore dei giorni nostri, con il racconto di cenni storici ed aneddoti dei nostri riti penitenziali.Dopo l'intervallo vivremo il momento più atteso della serata con l'ascolto delle due nuove marce, quella dedicata alle processioni del venerdì santo dal titolo "Venerdì Santo a Corato" e quella dedicata al simulacro di Gesù morto dal titolo "A Gesù morto".Tra le due esecuzioni è in programma la marcia "Pensiero funebre" in ricordo del M° Miglietta.Al termine del concerto, il M° Gennaro Sibilano, compositore delle due nuove marce dedicate e direttore del concerto, consegnerà nelle mani del Priore Calvi le due partiture che saranno custodite nell'archivio della Confraternita dove è già presente la partitura della prima marcia dedicata "Marie ad pedem crucis" scritta sempre dall'esimio maestro nel 2015 in onore del simulacro della B. V. MARIA Addolorata.