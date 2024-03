Triduo di preghiera per la festività di San Giuseppe

La Parrocchia e la Confraternita San Giuseppe si apprestano a vivere la festa di San Giuseppe preceduta da un triduo di preghiera che avrà inizio oggi, sabato 16 marzo, e proseguirà domani 17 e lunedì 18 con il seguente programma:alle ore 18:00 ci sarà la recita del Santo Rosarioalle ore 18:30 la Santa messa celebrata da don Giuseppe Tarricone.Martedì 19, solennità di San Giuseppe, le messe saranno due: una al mattino alle ore 08:30 e l'altra, solenne, la sera alle ore 18:30."Durante il triduo di preghiera - afferma don Giuseppe Tarricone - mediteremo sulla figura di San Giuseppe il quale, come ci ha ricordato Papa Francesco nella lettera apostolica Patris corde, ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. Nelle varie celebrazioni eucaristiche in programma in questi giorni, rivolgeremo a Dio Padre, per intercessione di San Giuseppe, la nostra preghiera di suffragio per i tanti papà defunti.""Anche quest'anno durante la solenne celebrazione eucaristica del giorno 19 – riferisce il Priore della Confraternita San Giuseppe, Benedetto Antonio Calvi – vivremo il rito della vestizione. Daremo il benvenuto, infatti, a un nuovo confratello e a due nuove consorelle che si uniranno alle prime tre aggregatesi lo scorso anno. Esse indosseranno la mozzetta azzurra che è stata introdotta nel 2023 proprio con l'intento di favorire la partecipazione attiva delle consorelle nel nostro sodalizio. L'auspicio è quello di poter continuare ad accogliere, negli anni a venire, altri nuovi confratelli e nuove consorelle desiderosi di mettere al servizio della confraternita i propri carismi e così contribuire all'ulteriore crescita umana e spirituale del nostro sodalizio"."Domenica 17 – conclude il Priore - la preghiera serale del Santo Rosario sarà animata dai confratelli e dalle consorelle. Pregheremo il rosario delle sette gioie e dolori di San Giuseppe."